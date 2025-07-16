Baza: Владельца Fiore Bags Баруха Ханукаева задержали с кокаином в Москве
Владельца российского бренда Fiore Bags Баруха Ханукаева задержали в Москве с запрещенными веществами. Как пишет Baza, после этого мужчина покинул Россию. Сотрудники ГАИ остановили такси, в котором был Ханукаев, на Новинском бульваре, 6 июля.
Полицейские посчитали, что он слишком сильно нервничает и досмотрели. В карманах нашли бумажную трубку со следами белого вещества и салфетку с неизвестным порошком. По информации журналистов, Ханукаева доставили в отдел, а порошок передали экспертам, которые выяснили, что речь идет о кокаине. Стало известно, что Ханукаева отпустили, поскольку при нем было 0,03 грамма, а уголовное дело возбуждается при 0,2 грамма. При этом по факту продажи наркотиков предпринимателю открыли уголовное дело.
Сам Ханукаев отрицает свое задержание и заявил прессе, что находится не в России.
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