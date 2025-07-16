Baza: Владельца Fiore Bags Баруха Ханукаева задержали с кокаином в Москве

16 июля 2025, 18:05

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Владельца российского бренда Fiore Bags Баруха Ханукаева задержали в Москве с запрещенными веществами. Как пишет Baza, после этого мужчина покинул Россию. Сотрудники ГАИ остановили такси, в котором был Ханукаев, на Новинском бульваре, 6 июля.