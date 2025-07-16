Расчлененное тело женщины нашли в холодильнике съемной квартиры

16 июля 2025, 17:53

Упакованные в пакеты останки женщины нашли в холодильнике квартиры в Барнауле

Фото: iStock/Dzurag

Расчлененное тело 33-летней женщины нашли в одной из съемных квартир в Барнауле. Останки были расфасованы по пакетам и спрятаны в холодильнике. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.