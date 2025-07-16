Расчлененное тело женщины нашли в холодильнике съемной квартиры
Расчлененное тело 33-летней женщины нашли в одной из съемных квартир в Барнауле. Останки были расфасованы по пакетам и спрятаны в холодильнике. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Несчастная перестала выходить на связь после того, как 22 апреля написала матери об отъезде на вахту. Главным подозреваемым является ее ранее судимый супруг. Мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса, вызванного тяжелым разводом с женой.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства произошедшего и дата совершения преступления.
Перед этим сообщалось, что 31-летнюю королеву красоты Пакистана обнаружили мертвой спустя девять месяцев после ее смерти.
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