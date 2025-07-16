Пожизненно осуждённому маньяку по прозвищу Дракула отказали в УДО
В Оренбургской области суд отказал пожизненно осуждённому маньяку в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что маньяк Владимир Драганер по прозвищу Дракула отсидел в колонии «Чёрный дельфин» уже 25 лет. Он подал ходатайство об УДО, однако с учётом мнения администрации исправительного учреждения и прокуратуры области суд отказал в удовлетворении просьбы.
В случае положительного решения инстанции он собирался жить с мамой в Волгоградской области.
В 1999 году Драганер, которому на тот момент было 18 лет, за несколько месяцев расправился с тремя девушками, а затем со своими двумя сообщниками, один из которых был его лучшим другом.
В 2001 году Волгоградский областной суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы.
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