Пожизненно осуждённому маньяку по прозвищу Дракула отказали в УДО

16 июля 2025, 17:35

Суд в Оренбургской области отказал пожизненно осуждённому маньяку в УДО

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Оренбургской области суд отказал пожизненно осуждённому маньяку в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает MK.RU.