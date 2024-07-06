В Москве военкома отправили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки

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Замосковорецкий суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района Сергея Тригилева. Об этом со ссылкой на пресс-службу госоргана сообщили РИА Новости. По их данным, военкома отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки.
«Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – приводят слова собеседника в агентстве.По информации издания, военкому вменяют получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье – 12 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова. По данным следствия, чиновник завысил цены на малые архитектурные цены при благоустройстве сквера на Рижском проспекте, после чего вывел разницу в деньгах на подконтрольные ИП.
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