В Москве военкома отправили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки

По обвинению в убийстве экс-супруги прямо на рабочем месте арестован мужчина в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Следователи уточнили, что по их версии злоумышленник нанес женщине не меньше 14 ударов ножом. Обвиняемого заключили под стражу.