Baza: женщину «удаленно» похитили в Крыму и потребовали миллион рублей

Фото: istockphoto/blinow61
Неизвестные «удаленно» похитили женщину в Армянске на севере Крыма, потребовав миллион рублей, пишет Baza. Как сообщают авторы публикации, неделю назад, 3 декабря, Михаилу позвонили злоумышленники, сказав, что похитили его 62-летнюю супругу Наталью.
Аферисты прислали видео с просьбами о помощи, заявили, что продали автомобиль, а мужчине приказали искать деньги. Кроме того, Михаилу порекомендовали не обращаться к полицейским.
Михаил был под Новосибирском, поэтому позвонил дочери, которая рассказала, что видела мать 2 декабря, и что все было хорошо. После начались странности.
В понедельник, 2 декабря, Наталья сообщила брату, что ее авто на штрафстоянке в Красноперкопске, затем попросила отвезти ее в Джанкой, где женщину видели в последний раз, а уже после у Михаила потребовали миллион.
По информации Baza, следствие выяснило, что автомобиль Натальи ездил по Симферополю, его не было на указанной штрафстоянке. Также с ее карты списалось десять тысяч рублей.
Полицейские считают, что женщину могли ввести в заблуждение, заставив скрыться от родных. Номера телефонов, с которыми говорила Наталья перед исчезновением, принадлежат аферистам.
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Михаил был под Новосибирском, поэтому позвонил дочери, которая рассказала, что видела мать 2 декабря, и что все было хорошо. После начались странности.
В понедельник, 2 декабря, Наталья сообщила брату, что ее авто на штрафстоянке в Красноперкопске, затем попросила отвезти ее в Джанкой, где женщину видели в последний раз, а уже после у Михаила потребовали миллион.
По информации Baza, следствие выяснило, что автомобиль Натальи ездил по Симферополю, его не было на указанной штрафстоянке. Также с ее карты списалось десять тысяч рублей.
Полицейские считают, что женщину могли ввести в заблуждение, заставив скрыться от родных. Номера телефонов, с которыми говорила Наталья перед исчезновением, принадлежат аферистам.
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Никита Кротов