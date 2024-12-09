«Ленивые, никчёмные мамаши»: в Саратове педиатра уволили за оскорбительный пост в соцсетях

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В Саратовской области, в городе Балаково, врач поликлиники № 1 Екатерина Майорова лишилась работы из-за поста в соцсетях, в котором она оскорбила родителей, вызывающих медиков в первый день болезни ребёнка с признаками ОРВИ.
Скрин сообщения попал в городские группы Балакова в социальной сети «ВКонтакте» и федеральный паблик «Медицинская Россия».
В комментариях педиатра раскритиковали за ненадлежащее отношение к пациентам, другие, наоборот, отнеслись с сочувствием к Майоровой, указав на то, что у медика явные признаки выгорания.
В интервью изданию RTVI главврач поликлиники Александр Овсянников сообщил, что Екатерина Майорова будет уволена. По его словам, такой человек недостоин носить звание медицинского работника.
Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство младенца. Женщина с целью убийства неоднократно лишала 9-месячного сына питания и оставляла его одного в квартире.
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«Зачем вы нас к себе зовёте? Вы ленивые, неблагодарные, никчёмные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца», — написала врач.
В комментариях педиатра раскритиковали за ненадлежащее отношение к пациентам, другие, наоборот, отнеслись с сочувствием к Майоровой, указав на то, что у медика явные признаки выгорания.
В интервью изданию RTVI главврач поликлиники Александр Овсянников сообщил, что Екатерина Майорова будет уволена. По его словам, такой человек недостоин носить звание медицинского работника.
Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство младенца. Женщина с целью убийства неоднократно лишала 9-месячного сына питания и оставляла его одного в квартире.
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Анастасия Ларина