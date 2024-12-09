В Самаре ученик лицея домогался младшеклассников

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В одном из лицеев Самары семнадцатилетний парень приставал к младшеклассникам, на молодого человека завели уголовное дело.
Как сообщается на сайте «RZN.info», одиннадцатиклассник, домогавшийся школьников, является уроженцем Азербайджана. Согласно данному источнику, он ставил на колени детей в туалете, рассказывал истории, а потом резко вставал на подоконник ногами и тёрся причинным местом об их лица.
Родители написали заявление в полицию, семнадцатилетнего подростка поставили на внутришкольный учёт, пишет «Комсомольская правда».
По данным регионального главка МВД, все свидетели произошедшего установлены и опрошены, несовершеннолетнего преступника доставили в отдел полиции. Материалы дела направлены следователям.
В СК сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
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Родители написали заявление в полицию, семнадцатилетнего подростка поставили на внутришкольный учёт, пишет «Комсомольская правда».
По данным регионального главка МВД, все свидетели произошедшего установлены и опрошены, несовершеннолетнего преступника доставили в отдел полиции. Материалы дела направлены следователям.
В СК сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
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Анастасия Ларина