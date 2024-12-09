В Самаре ученик лицея домогался младшеклассников

Десятилетний мальчик погиб в квартире от рук своего отца в Смоленске, пишет Shot. Авторы публикации уточнили, что за непослушание мужчина сначала отрезал несчастному палец, а затем, заперев в квартире, поджег. По информации журналистов, спасатели ужаснулись, когда увидели погибшего без пальца, а также с сильными синяками на лице.