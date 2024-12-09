СК возбудил дело о нарушении безопасности после обрушения в Пушкино

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Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в Пушкино. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.
На данный момент пожар локализовали, на месте работали 24 специалиста и 7 единиц техники. Согласно информации МЧС России, под завалами могут оставаться три человека.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной Пушкинского городского округа произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен помещения.
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