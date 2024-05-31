Бдительные шестилетние близнецы из Видного нашли пропавшего ребёнка

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
Близнецы Миша и Никита Никифоровы из подмосковного Видного помогли найти четырёхлетнего мальчика, который уехал от мамы на самокате и потерялся. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.
Шестилетние мальчики вместе с мамой возвращались с тренировки в бассейне. Мимо них на высокой скорости проехал ребёнок на самокате. Бдительные братья обратили внимание на то, что мальчик совсем маленький, а рядом нет взрослых. Через некоторое время навстречу выбежала мама малыша. Женщина плакала и искала сына. Она описала одежду ребёнка, и близнецы сразу узнали встретившегося мальчика. Они показали женщине, куда он уехал. Спустя несколько минут малыша нашли.
Как отметили в пресс-службе, через год братья пойдут в первый класс. В будущем они мечтают стать полицейскими.
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«Ребята всегда отличались бдительностью. Они на всё обращают внимание, запоминают мелкие детали. У них отличная память на лица. Кроме того, они всегда анализируют происходящее. Сразу обратили внимание, что мальчик маленький и едет один. В преддверии Дня защиты детей хочется пожелать здоровья всем малышам», – сказала мама близнецов Ольга Никифорова.
Как отметили в пресс-службе, через год братья пойдут в первый класс. В будущем они мечтают стать полицейскими.
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Лора Луганская