В водоёмах Подмосковья с начала года утонули пять детей

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО
Пять детей стали жертвами происшествий на воде в Московской области с начала года, одного тонувшего ребёнка удалось спасти. Такие данные сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Ксения Мишонова.
«На водоёмах области с начала года погибли уже пять детей, спасти удалось двухлетнего малыша. Я приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю выжившему скорейшего выздоровления. А всех родителей в преддверии летних каникул прошу ещё раз напомнить детям о правилах безопасности на воде», — сказала Мишонова.Она добавила, что из-за тёплой весны инциденты на воде в этом году стали происходить раньше, чем обычно.
Мишонова призвала родителей учить детей плавать и не отпускать их купаться без присмотра, так как утонуть может даже опытный пловец. Кроме того, детский омбудсмен напомнила, что осторожность необходима и при использовании детских бассейнов, объёмных ёмкостей для полива и пр. Дети легко могут утонуть там, поэтому малышей нельзя оставлять без присмотра даже на короткий срок.
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