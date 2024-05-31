Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники пожарно-спасательных частей ликвидировали торфяной пожар в Талдомском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
О пожаре сообщили местные жителей, которые обнаружили возгорание в районе деревни Остров. Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению.
Там напомнили, что соблюдать правила пожарной безопасности необходимо всегда – на приусадебном участке, в быту, а особенно в местности, богатой торфом.
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«Однако торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одной до четырёх тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Работники дежурных караулов два дня боролись с огнём и ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что соблюдать правила пожарной безопасности необходимо всегда – на приусадебном участке, в быту, а особенно в местности, богатой торфом.
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Лора Луганская