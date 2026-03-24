Бегемот хотел напасть на туристов на лодке
В Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде капитан прогулочного судна сумел увести лодку с туристами от агрессивно настроенного бегемота. Об этом сообщает Jam Press.
Инцидент произошел на канале Казинга, где во время сафари путешественники обычно наблюдают за бегемотами, слонами, крокодилами и многочисленными птицами. Во время поездки один из туристов заметил бегемота на берегу и направил на него крупную камеру, чтобы сделать снимок.
По данным издания, животное испугалось объектива, бросилось в воду и попыталось атаковать судно. Однако капитан, благодаря опыту и быстрой реакции, сумел избежать столкновения и увел лодку в сторону. В итоге бегемот прекратил преследование.
Происшествие снял на видео пассажир Фред Каканде. Позже он рассказал, что в такие моменты одновременно ощущаются и сильный выброс адреналина, и тревога, и восхищение дикой природой. По его словам, подобные встречи еще раз показывают, насколько непредсказуемыми могут быть животные в естественной среде и какой огромной силой обладает природа.
