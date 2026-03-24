Похитивший молодого россиянина рецидивист заставил его переплыть ледяную реку
В Тюменской области на берегу реки Туры обнаружили тело 25-летнего Данила Демина, пропавшего еще осенью прошлого года. Об этом сообщает kp.ru.
По данным следствия, вечером 20 октября 2025 года молодой человек исчез на улице Дачной в Тюмени, недалеко от берега реки. Как полагают правоохранители, между ним и 41-летним местным жителем произошел конфликт на почве прежних разногласий. Следствие считает, что мужчина, угрожая насилием, заставил Данила войти в воду и переплыть реку.
По версии следствия, Демин провел в воде не менее десяти минут и выбраться на берег он самостоятельно не смог. Его тело нашли только 22 марта в районе села Ембаево Тюменского района.
Мать погибшего ранее заявляла, что сын не мог уехать, никого не предупредив, и предполагала, что его могли увезти силой. Бывшая девушка Данила Николь Загранчук рассказывала, что ему поступали угрозы после конфликта на вечеринке, где он, по ее словам, вел себя навязчиво по отношению к хозяйке дома. После этого отчим девушки, как утверждается, требовал деньги, чтобы «замять» ситуацию.
Подозреваемого задержали. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается.
