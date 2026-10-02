Бегемот вырвал кишки у мужчины во время сафари-тура через 10 дней после свадьбы

02 октября 2026, 11:35

The Sun: В Ботсване бегемот вырвал кишки мужа на глазах у жены

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В южноафриканской Ботсване бегемот напал на 31-летнего туриста Сэма Маккри во время медового месяца и утащил его под воду. Об этом сообщает The Sun.