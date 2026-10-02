Бегемот вырвал кишки у мужчины во время сафари-тура через 10 дней после свадьбы
В южноафриканской Ботсване бегемот напал на 31-летнего туриста Сэма Маккри во время медового месяца и утащил его под воду. Об этом сообщает The Sun.
Спустя десять дней после свадьбы Сэм вместе с супругой Анной отправился на сафари. Во время прогулки на каноэ по болотистой местности они услышали плеск и рычание, после чего из воды внезапно появился бегемот.
Животное схватило мужчину за левый бок и потащило под воду. В результате нападения Сэм получил тяжелые травмы: бегемот разорвал ему кишки в области живота и спины, а также укусил за плечо и голень.
По словам Анны, она в панике ударила животное, после чего оно неожиданно отпустило мужчину и скрылось. Воду вокруг залило кровью, из-за чего женщина опасалась появления крокодилов. Она помогла мужу добраться до каноэ и наложила ему жгуты, после чего супруги стали ждать спасателей.
Вертолет с медиками прибыл спустя продолжительное время. Специалисты первоначально оценивали состояние Сэма как крайне тяжелое и сомневались, что он выживет. Мужчине потребовалось несколько сложных операций.
В результате нападения у Сэма оказались сломанными ребра и позвонки, повредило почку, а на ногах, спине и животе остались глубокие рваные раны. Ему наложили около 20 хирургических скоб.
Сейчас мужчина продолжает восстановление. По его словам, последствия полученных травм могут сопровождать его всю жизнь. При этом Сэм старается сохранять позитивный настрой и считает себя счастливчиком, поскольку ему удалось выжить и сохранить конечности.
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