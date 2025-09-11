Достижения.рф

Бегемот набросился на судно с 14 пассажирами и перевернул его, люди пропали

People: В Кот-д’Ивуаре бегемот перевернул судно с 14 пассажирами, 11 людей пропали
Фото: iStock/AndamanSE

Одиннадцать человек пропали без вести в Кот-д'Ивуаре после нападения бегемота. Животное сумело перевернуть судно с пассажирами, сообщает издание People.



Инцидент произошел на реке Сассандра, на борту судна было 14 людей. Известно, что три человека сумели выжить, однако судьба остальных людей неизвестна. Среди пропавших числятся женщины и дети.

Поисково-спасательная операция продолжается.

«Три года пролетели, как один»: Прилучный и Брутян рассказали о счастье семейной жизни
«Три года пролетели, как один»: Прилучный и Брутян рассказали о счастье семейной жизни
Согласно экспертным оценкам, популяция бегемотов в Кот-д'Ивуаре составляет около 500 особей. Они преимущественно обитают в южных регионах страны.

Ранее сообщалось, что отец погибшего на фестивале Burning Man уроженца Омска Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. Он попросил американского лидера о помощи в расследовании убийства сына.

Проблема в том, что с момента обнаружения тела россиянина прошло уже более недели, но расследование практически не продвигается.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0