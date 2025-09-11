Бегемот набросился на судно с 14 пассажирами и перевернул его, люди пропали
People: В Кот-д’Ивуаре бегемот перевернул судно с 14 пассажирами, 11 людей пропали
Одиннадцать человек пропали без вести в Кот-д'Ивуаре после нападения бегемота. Животное сумело перевернуть судно с пассажирами, сообщает издание People.
Инцидент произошел на реке Сассандра, на борту судна было 14 людей. Известно, что три человека сумели выжить, однако судьба остальных людей неизвестна. Среди пропавших числятся женщины и дети.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Согласно экспертным оценкам, популяция бегемотов в Кот-д'Ивуаре составляет около 500 особей. Они преимущественно обитают в южных регионах страны.
