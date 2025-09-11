Бегемот набросился на судно с 14 пассажирами и перевернул его, люди пропали

11 сентября 2025, 06:31

People: В Кот-д’Ивуаре бегемот перевернул судно с 14 пассажирами, 11 людей пропали

Фото: iStock/AndamanSE

Одиннадцать человек пропали без вести в Кот-д'Ивуаре после нападения бегемота. Животное сумело перевернуть судно с пассажирами, сообщает издание People.





Инцидент произошел на реке Сассандра, на борту судна было 14 людей. Известно, что три человека сумели выжить, однако судьба остальных людей неизвестна. Среди пропавших числятся женщины и дети.



Поисково-спасательная операция продолжается.



