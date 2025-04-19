Николай Дроздов вспомнил, как бежал от ревнивого бегемота с клыками

Николай Дроздов (фото: Telegram @drozdov_official)
Николай Дроздов более 40 лет вёл телепередачу «В мире животных» и побывал более чем в 100 странах. Однако в некоторых поездках случались и опасные ситуации, об одной из таких учёный вспомнил в эфире шоу «Кстати».
Дроздов рассказал, что однажды ему пришлось спасаться бегством от разъярённого клыкастого бегемота.
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«За мной мчался бегемот с клыками. Я спустился по песчаному обрыву и увидел его с открытой пастью, бегущего по мелководью», – поделился историей телеведущий.Ученый предположил, что это был самец, который охранял свою семью с самками и малышами. Спастись Дроздову удалось благодаря хорошей физической подготовке – ещё в школьные годы он устраивал марафоны, пробегая от школы до дома на время, каждый раз стараясь улучшить результат.
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Анастасия Чинкова