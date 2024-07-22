Беглый педофил в течение 30 лет скрывался под именем мальчика

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В США арестовали осужденного педофила, сбежавшего из заключения и скрывавшегося под чужим именем в течение 30 лет, передает издание People.
70-летний Стивен Крейг Джонсон был арестован 16 июля в городе Мейкон, штат Джорджия. В 1994 он совершил побег из исправительного учреждения в городе Сейлем, штат Орегон, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Полиция штата Орегон охарактеризовала Джонсона как «педофила, который с высокой вероятностью будет охотиться за малолетними».
В Джорджии он проживал под именем Уильям Кокс. Следователи установили, что это имя принадлежало ребенку, который погиб в 1962 году. В 1995 году Джонсон получил его свидетельство о рождении и новую карту социального страхования на его имя, а в 1998 году – водительские права на то же имя.
Представители полиции не сообщили, как именно им удалось обнаружить Джонсона. Он жил в Мейконе с 2011 года. Соседка мужчины по дому призналась, что была шокирована, узнав правду.
В настоящее время мужчина ожидает экстрадиции в Орегон. Пока неизвестно, будут ли ему предъявлены новые обвинения.
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В Джорджии он проживал под именем Уильям Кокс. Следователи установили, что это имя принадлежало ребенку, который погиб в 1962 году. В 1995 году Джонсон получил его свидетельство о рождении и новую карту социального страхования на его имя, а в 1998 году – водительские права на то же имя.
Представители полиции не сообщили, как именно им удалось обнаружить Джонсона. Он жил в Мейконе с 2011 года. Соседка мужчины по дому призналась, что была шокирована, узнав правду.
«Это был очень хороший человек. Он всем нравился», – поделилась Эйприл Уокер.
В настоящее время мужчина ожидает экстрадиции в Орегон. Пока неизвестно, будут ли ему предъявлены новые обвинения.
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Александр Климов