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Беглый педофил в течение 30 лет скрывался под именем мальчика

Сбежавшего из тюрьмы в 1994 году педофила задержали в США
22 июля 2024, 00:57
Фото: iStock/MattGush

Фото: iStock/MattGush

В США арестовали осужденного педофила, сбежавшего из заключения и скрывавшегося под чужим именем в течение 30 лет, передает издание People.
70-летний Стивен Крейг Джонсон был арестован 16 июля в городе Мейкон, штат Джорджия. В 1994 он совершил побег из исправительного учреждения в городе Сейлем, штат Орегон, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Полиция штата Орегон охарактеризовала Джонсона как «педофила, который с высокой вероятностью будет охотиться за малолетними».

В Джорджии он проживал под именем Уильям Кокс. Следователи установили, что это имя принадлежало ребенку, который погиб в 1962 году. В 1995 году Джонсон получил его свидетельство о рождении и новую карту социального страхования на его имя, а в 1998 году – водительские права на то же имя.



Представители полиции не сообщили, как именно им удалось обнаружить Джонсона. Он жил в Мейконе с 2011 года. Соседка мужчины по дому призналась, что была шокирована, узнав правду.

«Это был очень хороший человек. Он всем нравился», – поделилась Эйприл Уокер.

В настоящее время мужчина ожидает экстрадиции в Орегон. Пока неизвестно, будут ли ему предъявлены новые обвинения.

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#педофилия
#задержание
#полиция
#убийство
В США узбекистанец жестоко расправился с четырьмя членами своей семьи
21 июля 2024, 23:22

Фото: iStock/gorodenkoff

В США узбекистанец убил четырех членов своей семьи, передает New York Post.
19 июля в Бруклине 24-летний мужчина зарезал свою мать, жену брата, а также двух детей. Отмечается, что сотрудники полицейского департамента Нью-Йорка нашли тело 56-летней матери убийцы в переулке рядом ножевых ранений в районе шеи.

Тело четырех-пятилетних детей обнаружили с ножевыми ранениями в мешке в домашнем гардеробе. Рядом с детьми была найдена и 27-летняя жена убийцы.

Подозреваемый был взят под стражу. Полиция считает, что у него имеются проблемы с психическим здоровьем.

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#убийство
#сша
#нью-йорк
#полиция
#узбекистан
#дети
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На Керченском мосту пробка со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей
21 июля 2024, 21:34

Фото: istockphoto/gutaper

Пробка на Керченском мосту со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей, ожидание составляет более чем два часа. Об этом сообщили в информцентре по автодорогам.
«20.00 (совпадает с мск — ред.)… В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации в Telegram-канале информцентра об обстановке на автоподходах к Керченскому мосту.

Известно, что сто стороны Керчи очередь отсутствует. Ранее сообщалось, что в 10:00 по Москве в очереди было 570 машин.

Перед этим стало известно, что дорогу от Павловской слободы до трассы «Балтия» хотят на девять месяцев раньше, чем указано в плане. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#крымский мост
#пробки
#новости
#автомобили
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МЧС: в Рязани потушено возгорание прессованной макулатуры
21 июля 2024, 21:15

Фото: istockphoto/DmyTo

Горение прессованной макулатуры ликвидировали пожарные в Рязани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Уточняется, что возгорание произошло на улице Связи. Данных о пострадавших не сообщается.
Предварительно известно, что бумага горела на площади, примерно, в одну тысячу квадратов. По сообщению корреспондента РИА Новости, дымовой столб от возгорания видели в Рязанском областном районе по соседству с городом.

«Пожар в Соколовке локализован. Проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара», — сказано в сообщении спасателей.

Сейчас на месте возгорания происходит дознание, чтобы выяснить причины возникновения пожара.

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#россия
#рязанская область
#пожар
#мчс
#новости
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Число зараженных норавирусом детей в ж/д санатории Кузбасса выросло до 35
21 июля 2024, 20:48

Фото: Istockphoto/sudok1

В Салаире Кемеровской области число отравившихся детей в ж/д санатории «Магистраль» выросло до 35. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Предварительной причиной случившегося в Кузбассе назвали заражение норавирусной инфекцией.
Ранее кемеровское управление СК РФ сообщало, что после отравления 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль», – отмечают в надзорном ведомстве.
Сейчас специалисты берут смывы с поверхностей, образцы еды и пробы воды, а также готовятся приостановить работу лагеря с передачей всех материалов в прокуратуру и суд, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в бурятском общепите отравились 56 человек. По предварительным данным, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.

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Readovka: жена умершего бойца СВО ждет суда о праве жить в квартире мужа в Коми
21 июля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Вдова участника СВО ждет суда о ее праве на собственность на квартиру в Коми, принадлежавшей ее умершему мужу по договору соцнайма, в который ее не успели включить. Об этом сообщает тг-канал Readovka. Супруг женщины скончался в период своего участия в боевых действиях и не успел записать жену в договор социального найма, заявляется в публикации.
По данным издания, мужчина получил жилье как сирота, но не смог его приватизировать после 5 лет с заключения договора. Уточняется, что в ближайшее время женщина будет судиться с администрацией района за ее право жить в квартире умершего мужа.

Ранее сообщалось, что в Дагестане во время своего отпуска погиб участник СВО во время конфликта со стрельбой в селе Агачул. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор. Подозреваемые уже задержаны.

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#женщина
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#право
#сво
#рф
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Мужчина избил пассажиров троллейбуса за гимн РФ в Севастополе
21 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/blinow61

За прослушивание гимна РФ на телефоне мужчина избил пассажиров троллейбуса в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастополь №1».
Предварительно известно, что стычка случилась на маршруте №12 в районе остановочного пункта «Горячий хлеб» при следовании к «Технической библиотеке». Обращений к полицейским по факту конфликта не поступило ни от свидетелей конфликта, ни от его участников.

Правоохранители сейчас ищут зачинщика для привлечения к ответственности. Ранее в Днепре мужчина, увидел автомобиль с военнослужащими и крикнул «Слава России», после чего произошла потасовка с боевиком ВСУ.

Недавно сообщалось, что на одном из пляжей Одессы произошел языковой конфликт из-за песни Юрия Шатунова. Одной отдыхающей не понравилась композиция на русском языке, однако другие стали возражать в ответ на претензии.

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Туристка арендовала квартиру в Стамбуле и наткнулась на «хозяина-извращенца»

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#россия
#севастополь
#криминал
#драка
#полиция
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Туристка арендовала квартиру в Стамбуле и наткнулась на «хозяина-извращенца»
21 июля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

На «хозяина-извращенца» наткнулась туристка-блогерша Тиффани Чен, снявшая квартиру в Стамбуле. Она поделилась своей историей в социальных сетях. По словам Чен, та сняла жилье через портал Airbnb.
В один из дней, когда она была неглиже у себя в комнате, хозяин высунул голову из окна кухни, чтобы заглянуть к ней. Блогерша услышала шум, обернувшись, а мужчина, закрыв окно, убежал «как крыса».

Чен добавила, что сразу собрала вещи и покинула дом, забрав с собой ножницы для маникюра в целях самозащиты при необходимости.

Путешественница сообщила, что подобный инцидент был не единственным за время проживания в Стамбуле. Накануне, когда блогер была в ванной, хозяин подошел к ее комнате и заглянул туда. При вопросе, для чего он это делает, тот ответил, что «искал кошек».

«Я сообщила об этом Airbnb, и, к моему ужасу, они разрешили ему продолжать принимать гостей. Поэтому если вы женщина, не останавливайтесь у Мехмета в Стамбуле», — сказала Чен.

В ноябре прошлого года житель Британии, сняв жилье через Airbnb, нашел между подушками дивана в гостиной скрытую камеру.

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#мир
#турция
#жильё
#аренда
#новости
#скандал
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Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе
21 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор.
Конфликт из-за спорного земельного участка, закончившийся бытовым убийством, получил широкий резонанс благодаря многочисленным публикациям в сети, передаёт «Коммерсант». Появился ролик, где звучали обвинения в адрес «банды ваххабитов», которые убили бойца СВО «за помощь русским».

Правоохранители и профильные ведомства сразу же опровергли версию о местных радикалах, убивших участника СВО. Конфликт имел чисто бытовые причины. На спорный участок из-за неразберихи с документами и подтверждением прав собственности имели притязания сразу две семьи. Алибековы начали там строительные работы, что не понравилось семейству Махмудовых — их конкурентам.

В один из дней на стройплощадку приехали семь человек на иномарке и устроили там стрельбу. В результате погиб 37-летний Богозит Алибеков, ещё три человека получили ранения. Стрельба велась из пистолета и карабина «Сайга». По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель села.

Правоохранители опасались эскалации конфликта, так как на похороны должен приехать брат Богозита, который также проходит службу в зоне СВО. В настоящее время обстановка в селе Агачаул спокойная и контролируемая, силовики приняли меры к её стабилизации.

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#дагестан
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МВД: бывшего председателя суда Нижегородской области обнаружили в лесу мертвым
21 июля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Dzurag

Экс-председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьева обнаружили мертвым в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Как сообщалось ранее, Воробьев с супругой туда ушли и исчезли.
«В ходе организованных сотрудниками полиции поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейная пара была найдена. К сожалению, мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жену Воробьева нашли живой в другом месте. По предварительной информации, пенсионеры в возрасте 86 лет уехали в субботу, 20 июля, на машине в лес. Пара выехала из села Теряево Богородского района в Павловский район.

Перед этим сообщалось, что живым спустя десять дней после исчезновения нашли добровольца, который пропал при тушении лесных пожаров в Якутии.

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