Беглый педофил в течение 30 лет скрывался под именем мальчика

Вдова участника СВО ждет суда о ее праве на собственность на квартиру в Коми, принадлежавшей ее умершему мужу по договору соцнайма, в который ее не успели включить. Об этом сообщает тг-канал Readovka. Супруг женщины скончался в период своего участия в боевых действиях и не успел записать жену в договор социального найма, заявляется в публикации.