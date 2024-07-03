Девочка родила после изнасилования братом-педофилом, который избежал тюрьмы

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Исетский районный суд Тюменской области освободил от наказания 25-летнего местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю сестру. Об этом сообщили в пресс-служба суда.
Отмечается, что мужчину освободили от уголовной ответственности, так как его признали психически нездоровым и отправили на принудительное лечение. Инцидент произошел в 2020 году.
Беременность девочки вскрылась только на восьмом месяце беременности, до этого ее близкие считали, что она просто набрала вес. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отцом ребенка является родной брат матери.
Ранее сообщалось, что жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок.
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Беременность девочки вскрылась только на восьмом месяце беременности, до этого ее близкие считали, что она просто набрала вес. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отцом ребенка является родной брат матери.
Ранее сообщалось, что жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок.
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Екатерина Коршунова