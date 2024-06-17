Педофила осудили на 17 лет за изнасилование двух девочек в Петербурге

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Петербургский городской суд приговорил педофила, изнасиловавшего двух девочек, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Мужчину признали виновным по трем статьям УК: об изнасиловании, незаконном сбыте запрещенных веществ, изготовлении порноматериалов с участием детей и склонении к употреблению наркотиков. На суде преступник признал свою вину по всем пунктам, кроме последнего.
Прокурор просил для педофила 23 года тюрьмы, однако суд принял решение назначить ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Заседание прошло в закрытом режиме.
24-летний Александр Шевченко изнасиловал двух девочек 10 и 11 лет. Отец одной из них обратился в полицию после её отравления неустановленным веществом. Девочки рассказали полицейским о незнакомце, который что-то закапал им в нос и изнасиловал в офисе на Гельсингфорсской улице. Мужчину оперативно вычислили и задержали.
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Прокурор просил для педофила 23 года тюрьмы, однако суд принял решение назначить ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Заседание прошло в закрытом режиме.
24-летний Александр Шевченко изнасиловал двух девочек 10 и 11 лет. Отец одной из них обратился в полицию после её отравления неустановленным веществом. Девочки рассказали полицейским о незнакомце, который что-то закапал им в нос и изнасиловал в офисе на Гельсингфорсской улице. Мужчину оперативно вычислили и задержали.
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Элина Позднякова