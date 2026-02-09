Выживший после дрейфа в Охотском море россиянин частично признал вину в гибели родственников
Выживший после почти двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин в Октябрьском суде Улан‑Удэ частично признал вину в гибели брата и племянника. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Пичугин заявил, что признает вину в части подделки идентификационных номеров и внесения данных, а также в нарушении правил эксплуатации судна, включая выход за пределы разрешенной дальности плавания (1,6 мили). По его словам, именно из‑за его действий погибли родственники.
Как следует из материалов дела, 9 августа 2024 года Пичугин вместе с братом и 15‑летним племянником вышли в Охотское море на лодке‑катамаране «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала. Катамаран обнаружили в октябре у берегов Камчатки рыбаки. Из троих выжил только 46‑летний Пичугин, тела погибших находились на борту.
В отношении мужчины возбудили дело по статьям о нарушении правил движения и эксплуатации судна и об использовании заведомо подложного документа. По версии следствия, в июле 2024 года он подал в сахалинскую Госинспекцию по маломерным судам договор купли‑продажи катамарана с недостоверными сведениями о характеристиках лодочного мотора.
Кроме того, следствие считает, что Пичугин знал о неисправности системы охлаждения двигателя, не устранил ее и не провел техобслуживание, а затем продолжил движение в запрещенном для него районе плавания. В итоге мотор отказал, и судно оказалось в дрейфе.
