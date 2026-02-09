Выживший после дрейфа в Охотском море россиянин частично признал вину в гибели родственников

09 февраля 2026, 21:12

Пичугин частично признал вину по делу о гибели его брата с племянником

Фото: istockphoto/dlccar

Выживший после почти двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин в Октябрьском суде Улан‑Удэ частично признал вину в гибели брата и племянника. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.