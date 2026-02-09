Россиянин взорвал пиротехнику на территории церкви
41-летнего жителя Симферополя задержали за взрыв самодельной пиротехники возле церкви. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК Крыма.
Накануне мужчина бросил устройство на территорию храма в Киевском районе города. устройство на территорию одного из храмов. В результате инцидента никто не пострадал, зданию ущерб не причинен.
Вскоре подозреваемого задержали сотрудники МВД и ФСБ. Свою вину злоумышленник не признал. При обыске в его доме обнаружили компоненты для изготовления пиротехники, купленные в интернете.
Уголовное дело возбудили по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Сейчас ведется расследование.
