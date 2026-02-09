Годовалый малыш остался голодным из-за сотрудницы российского аэропорта

09 февраля 2026, 21:33

Работница иркутского аэропорта забрала у россиянки молоко для годовалого малыша

Фото: istockphoto/AnnaStills

Сотрудница аэропорта Иркутска изъяла у пассажирки детское питание — молочную смесь, воду и пюре — из‑за чего ее годовалый ребенок остался без еды на время шестичасового перелета. Об этом пишет TourDom.





Как уточняет издание, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По словам женщины, на досмотре ее попросили вылить все жидкости, сославшись на правила провоза.



При этом, утверждает пассажирка, ей пришлось опустошить даже бутылочку со смесью, из которой ребенок пил в тот момент. Мать возмутилась ситуацией, отметив, что детское питание для ребенка на время полета обычно относится к исключениям из ограничений на перевозку жидкостей.



