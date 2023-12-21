В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза погиб, сорвавшись с 24 этажа

Фото: iStock/Soumen Hazra
В Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 25-летнего аниматора пригласили на дворовой праздник. Мужчина должен был спуститься спуститься по верёвкам вниз, чтобы эффектно поздравить детей.
Однако, промышленный альпинист перепутал верёвки и сорвался вниз с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей. В этот момент ребята звали Деда Мороза.
По факту произошедшего инициирована проверка. На месте происшествия работают следователи.
Читайте также:
В Екатеринбурге рабочий разбился насмерть, упав с высоты на стройке
Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась
В Геленджике пьяная девушка забралась на верхушку городской ёлки
Однако, промышленный альпинист перепутал верёвки и сорвался вниз с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей. В этот момент ребята звали Деда Мороза.
Читайте также:
В Екатеринбурге рабочий разбился насмерть, упав с высоты на стройке
Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась
В Геленджике пьяная девушка забралась на верхушку городской ёлки
Евгения Парфентьева