Российская пенсионерка покалечила не уступившего ей место ребёнка

25 августа 2025, 14:49

В Красноярске пенсионерка сломала палец не уступившему ей место мальчику

Фото: iStock/Jurgute

В Красноярске произошёл инцидент в автобусе, где пенсионерка сломала палец 13-летнему школьнику. Видео с конфликтом опубликовано в Telegram-канале «ТВК Красноярск».