Достижения.рф

Российская пенсионерка покалечила не уступившего ей место ребёнка

В Красноярске пенсионерка сломала палец не уступившему ей место мальчику
Фото: iStock/Jurgute

В Красноярске произошёл инцидент в автобусе, где пенсионерка сломала палец 13-летнему школьнику. Видео с конфликтом опубликовано в Telegram-канале «ТВК Красноярск».



По словам матери пострадавшего подростка, на одной из остановок в автобус зашла пожилая женщина, которая потребовала, чтобы мальчик уступил ей место. Подросток отказался, после чего пенсионерка начала хватать его за футболку, поцарапала руку, попыталась отобрать телефон и схватила за палец.

Один из пассажиров и кондуктор сделали женщине замечание, после чего её пересадили на другое свободное место. Мать вместе с сыном обратилась в травмпункт, где у школьника диагностировали перелом фаланги пальца.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем разбирательстве по инциденту.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0