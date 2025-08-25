Российская пенсионерка покалечила не уступившего ей место ребёнка
В Красноярске произошёл инцидент в автобусе, где пенсионерка сломала палец 13-летнему школьнику. Видео с конфликтом опубликовано в Telegram-канале «ТВК Красноярск».
По словам матери пострадавшего подростка, на одной из остановок в автобус зашла пожилая женщина, которая потребовала, чтобы мальчик уступил ей место. Подросток отказался, после чего пенсионерка начала хватать его за футболку, поцарапала руку, попыталась отобрать телефон и схватила за палец.
Один из пассажиров и кондуктор сделали женщине замечание, после чего её пересадили на другое свободное место. Мать вместе с сыном обратилась в травмпункт, где у школьника диагностировали перелом фаланги пальца.
Сейчас решается вопрос о дальнейшем разбирательстве по инциденту.
