В Екатеринбурге мужчина пережил падение тракторного ковша и остановку сердца

Фото: iStock/sudok1

В Екатеринбурге врачи спасли жизнь мужчине, которого придавило тракторным ковшом. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.



Пострадавший поступил в приемное отделение городской больницы №24 в критическом состоянии. Осмотр показал: множественные переломы ребер и перелом шейного позвонка, разрыв легкого и печени, а также двусторонний гемопневмоторакс (скопление воздуха и крови в плевральной полости — прим. ред.) По дороге в медучреждение сердце мужчины перестало биться на семь минут, но реанимационные мероприятия вернули его к жизни.

Пациента экстренно прооперировали, потребовалось переливание пяти литров крови. По словам медиков, он почти полтора месяца провел на аппарате ИВЛ.

Лидия Пономарева

