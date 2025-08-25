В Екатеринбурге мужчина пережил падение тракторного ковша и остановку сердца
В Екатеринбурге врачи спасли жизнь мужчине, которого придавило тракторным ковшом. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.
Пострадавший поступил в приемное отделение городской больницы №24 в критическом состоянии. Осмотр показал: множественные переломы ребер и перелом шейного позвонка, разрыв легкого и печени, а также двусторонний гемопневмоторакс (скопление воздуха и крови в плевральной полости — прим. ред.) По дороге в медучреждение сердце мужчины перестало биться на семь минут, но реанимационные мероприятия вернули его к жизни.
Пациента экстренно прооперировали, потребовалось переливание пяти литров крови. По словам медиков, он почти полтора месяца провел на аппарате ИВЛ.
Ранее сообщалось, что врачи достали из головы маленького ребенка 15-сантиметровый нож, который оказался в ней по вине матери.
