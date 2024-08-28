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Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу Украины

Белгородская чиновница передала около полумиллиона рублей на теракт ВСУ
28 августа 2024, 06:00
Фото: istock/Zolnierek

Фото: istock/Zolnierek

Бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта.
По версии следствия, эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.

Согласно материалам дела, экс-чиновнице и ее сообщнику предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанду, участие в террористическом сообществе и подготовку к теракту.



Уголовное дело уже передано на рассмотрение Второго Западного окружного военного суда.

Ранее сообщалось, что следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.

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#дело
#уголовное дело
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«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки
Мать рассказала о новых фактах в деле о пропаже дочери в Удмуртии
28 августа 2024, 04:40

Фото: istock/R.Igor

Более двадцати лет назад в Удмуртской Республике исчезла 18-летняя Валентина Шкляева. Девушка приехала на выходные в родное село Чепец и бесследно пропала на обратном пути. Долгие годы родители безуспешно искали дочь, но недавно появились новые детали в этом деле.
Валентина поступила в педагогический колледж в Перми, регулярно навещала родителей. В сентябре 2002 года она уехала в Пермь и пропала. Родители обратились в полицию, но поиски не дали результата. Лишь спустя десять лет появилась зацепка: странное письмо, в котором говорилось, что Валентину продали, но она могла сбежать. Однако письмо оказалось ложной надеждой. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2017 году был задержан Сергей Халметов, односельчанин Валентины, по подозрению в убийстве и изнасиловании двух девочек. Его также обвинили в причастности к исчезновению Валентины. Халметов признался в убийстве девушки, но останки так и не были найдены. В 2018 году дело было приостановлено.

В 2024 году следствие возобновилось. Халметова привезли из колонии «Полярная сова»для проведения экспертизы. Он указал несколько мест, где якобы похоронил тело, но результаты остались неопределенными. Следователи проверили все возможные версии, но ясности не добавилось.

Родители девушки надеются, что преступник все же раскроет, где спрятал тело их дочери, чтобы они могли наконец похоронить Валентину по-человечески.

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#колледж
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#родители
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ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»
ТАСС: сумма хищений в «Роснано» превышает 2 миллиарда рублей
28 августа 2024, 03:59

Фото: istock/Chainarong Prasertthai

Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.
27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал Олега Киселева и Ирину Рапопорт, бывших топ-менеджеров компании, которых обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, фигуранты, действуя в составе организованной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции с аффилированными юридическими лицами. Ущерб компании оценен как особо крупный.

Олег Киселев, работавший в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал должность заместителя председателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В настоящее время оба находятся за пределами России.

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#суд
#ук
#компании
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#ущерб
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«Такого ужасного отдыха у меня еще не было»: россиянка рассказала, что творится в Турции
Россиянка рассказала про упавший сервис и рост цен в Турции
28 августа 2024, 03:40

Фото: istock/Juliet Dreamhunter

Россиянка Виктория Б., вернувшись из отпуска в Анталье, поделилась разочарованием от поездки, назвав её худшим отдыхом в своей жизни. Вместе с молодым человеком она забронировала номер в трехзвездочном отеле Antalya Dream Hotel на семь ночей за 35,6 тысячи рублей, но вместо ожидаемого комфорта столкнулась с неприятной реальностью.
«Номер был очень маленьким и грязным, с желтыми разводами на унитазе и длинными волосами на стене в душе. Мы были в ужасе от такой антисанитарии,» — пожаловалась Виктория.
Она также отметила, что персонал отеля проявлял полное безразличие к посетителям, занимаясь личными разговорами и чаепитием вместо уборки номеров. Завтраки в отеле также не соответствовали ожиданиям: гостям предлагались только вареные яйца, кусочки твердого сыра, колбасы, огурцы и чай. Это добавило к общему разочарованию.

Анталья, по словам Виктории, оказалась пыльным, грязным и многолюдным городом, где даже парки утопали в мусоре и попрошайках.

«Мы ждали окончания отпуска и с радостью возвращались домой,» — подвела итог россиянка.
Этот случай лишь один из множества жалоб, поступающих от российских туристов, которые отмечают упавший уровень сервиса и резкий рост цен в Турции. Многие россияне заявили, что начинают задумываться о поиске других направлений для отдыха.

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#россияне
#турция
#отпуск
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Учительница украла ученика, чтобы заниматься сексом, и избежала тюрьмы
В США учительница забрала к себе домой ради секса ученика и избежала тюрьмы
28 августа 2024, 03:10

Фото: istock/7713Photography

Учительница из штата Аризона, США, избежала тюремного заключения после того, как забрала к себе сбежавшего из дома 17-летнего школьника и на протяжении пяти месяцев прятала его у себя дома, чтобы заниматься сексом.
Расследование началось в середине февраля, когда 44-летняя Робин Роджерс стала подозреваемой в деле о пропавшем подростке. Полиция несколько раз обращалась к учительнице с вопросами о местонахождении школьника, но она утверждала, что ничего не знает. Об этом сообщает местная газета Today's News-Herald.

Ее ответы вызвали подозрения у правоохранительных органов, которые решили установить наблюдение за ее домом. Вскоре полицейские заметили, как юноша выходит из её жилища. Роджерс была арестована, и в суде она признала свою вину, благодаря чему избежала тюремного срока по первому обвинению.

Тем не менее, Роджерс все еще грозит лишение свободы на срок до одного года. Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением с целью установления доверительных отношений с несовершеннолетним. В ожидании дальнейших судебных разбирательств учительница вышла на свободу под залог.

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Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном

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#приговор
#полиция
#расследование
#учитель
#ученики
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Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном
Дуров заявил полиции, что летел на ужин с Макроном
27 августа 2024, 23:28

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, сообщил полиции, что прибыл на ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Павла Дурова, руководителя Telegram, задержали сразу после выхода из самолета. Он заявил полицейским, что его ждал ужин с Макроном», — пишет издание Le Canard enchainé.
Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече. В администрации президента Франции отметили, что в указанное время Макрон находился в другом месте и никаких договоренностей с Дуровым не было.

Как ранее сообщалось, Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не имеет политического подтекста. Президент Франции подчеркнул, что «государство привержено свободе выражения мнений, коммуникациям, инновациям и предпринимательству».

Павла Дурова задержали из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Французские власти считают, что это делает его мессенджер платформой для распространения «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества».

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#арест
#президент
#telegram
#макрон
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Охотнику-скандалисту вынесли приговор за невыполнение требований инспектора
27 августа 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Житель городского округа Ступино лишился права охотиться за отказ подчиниться требованиям инспектора Госохотнадзора подмосковного Минэкологии. Инцидент произошёл в охотничьих угодьях Московского общества охотников и рыболовов у деревни Мансурово городского округа Домодедово, сообщили в пресс-службе министерства.
«Наш сотрудник застал гражданина в лесу с охотничьим ружьём. Инспектор потребовал предъявить охотбилет, разрешения на хранение оружия и на добычу, а также само ружье на предмет досмотра. Однако гражданин отказался подчиниться этим законным требованиям. Пришлось обратиться в суд», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
На судебное заседание нарушитель не пришёл, представив лишь письменные пояснения. В них он отрицал факт неповиновения. В итоге мировой судья вынес решение лишить гражданина права охотиться на полтора года. Его охотничий билет аннулирован.

Нарушитель пытался оспорить вердикт в суде высшей инстанции, но это ему не удалось.

В подмосковном Минэкологии напомнили, что по закону граждане обязаны по требованию охотинспекторов разряжать охотничье оружие и передавать им для проверки документы, указанные в Правилах охоты. Также они должны предъявлять для досмотра вещи, орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства.

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#минэкологии мо
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#охотники
#инспектор
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#приговор
#подмосковье
#московская область
#тихон фирсов
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В Егорьевске временно закрыли бассейн, где четверо детей отравились хлоркой
27 августа 2024, 22:20

Фото: iStock / Евгений Харитонов

Работу бассейна в Егорьевске после случаев отравления детей парами хлора приостановили. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«На месте отобраны пробы воды и воздуха из закрытых помещений. Согласно протоколам лабораторных испытаний, вода бассейна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух – по содержанию озона. Сейчас деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена», – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее в Главном управлении СКР по Московской заявляли, что четверо детей отравились парами хлорки в бассейне в Егорьевске. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

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#подмосковье
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#московская область
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#уголовное дело
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Автомобиль экс-депутата КПРФ Рашкина сбил лося в Саратовской области
Mash: Машина экс-депутата КПРФ Рашкина сбила лося в Саратовской области
27 августа 2024, 21:05

Фото: istockphoto/Photosbypatrik

Лося в Саратовской области сбил автомобиль экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Mash. Уточняется, что, по предварительной информации, самих Рашкиных в салоне авто не было. ДТП с участием животного произошло с утра в прошлую пятницу, 23 августа.
Лось перебегал дорогу, когда по ней неслась Lada Largus. Четыре пассажира и водитель в результате инцидента не пострадали. Транспорт числится на областном отделении КПРФ под Саратовом.

В октябре 2021 года Рашкина взяли с тушей лося в багажнике, а позже дали условный срок, запретили охотиться и забрали депутатский мандат. Весной этого года судимость сняли.

К слову, Рашкину обещали подарить зоологический справочник.

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#россия
#саратов
#саратовская область
#депутаты
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#лось
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#новости
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Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции
Law&Order: трое пакистанцев изнасиловали туристку из ЮАР на Миконосе
27 августа 2024, 20:14

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.
Отмечается, что инцидент произошел еще 30 июня, однако местные правоохранители поймали преступников только в субботу, 24 августа. После просмотра видеозаписей, изучения улик и показаний свидетелей стало известно, что насильниками оказались трое граждан Пакистана.

Согласно данным издания, злоумышленников доставили в полицейское управление острова. Они полностью признали свою вину. Полицейские изъяли мобильные телефоны обвиняемых, а также взяли их биологический материал, который позже отправили на экспертизу. ​Иные подробности на данный момент не приводятся.

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#изнасилование
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