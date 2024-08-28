Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу Украины

Фото: istock/Zolnierek
Бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта.
По версии следствия, эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.
Согласно материалам дела, экс-чиновнице и ее сообщнику предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанду, участие в террористическом сообществе и подготовку к теракту.
Уголовное дело уже передано на рассмотрение Второго Западного окружного военного суда.
Ранее сообщалось, что следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.
Читайте также:
«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»
Учительница украла ученика, чтобы заниматься сексом, и избежала тюрьмы
Согласно материалам дела, экс-чиновнице и ее сообщнику предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанду, участие в террористическом сообществе и подготовку к теракту.
Уголовное дело уже передано на рассмотрение Второго Западного окружного военного суда.
Ранее сообщалось, что следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.
Читайте также:
«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»
Учительница украла ученика, чтобы заниматься сексом, и избежала тюрьмы
Елена Перлова