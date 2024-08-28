«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки

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Более двадцати лет назад в Удмуртской Республике исчезла 18-летняя Валентина Шкляева. Девушка приехала на выходные в родное село Чепец и бесследно пропала на обратном пути. Долгие годы родители безуспешно искали дочь, но недавно появились новые детали в этом деле.
Валентина поступила в педагогический колледж в Перми, регулярно навещала родителей. В сентябре 2002 года она уехала в Пермь и пропала. Родители обратились в полицию, но поиски не дали результата. Лишь спустя десять лет появилась зацепка: странное письмо, в котором говорилось, что Валентину продали, но она могла сбежать. Однако письмо оказалось ложной надеждой. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2017 году был задержан Сергей Халметов, односельчанин Валентины, по подозрению в убийстве и изнасиловании двух девочек. Его также обвинили в причастности к исчезновению Валентины. Халметов признался в убийстве девушки, но останки так и не были найдены. В 2018 году дело было приостановлено.
В 2024 году следствие возобновилось. Халметова привезли из колонии «Полярная сова»для проведения экспертизы. Он указал несколько мест, где якобы похоронил тело, но результаты остались неопределенными. Следователи проверили все возможные версии, но ясности не добавилось.
Родители девушки надеются, что преступник все же раскроет, где спрятал тело их дочери, чтобы они могли наконец похоронить Валентину по-человечески.
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В 2017 году был задержан Сергей Халметов, односельчанин Валентины, по подозрению в убийстве и изнасиловании двух девочек. Его также обвинили в причастности к исчезновению Валентины. Халметов признался в убийстве девушки, но останки так и не были найдены. В 2018 году дело было приостановлено.
В 2024 году следствие возобновилось. Халметова привезли из колонии «Полярная сова»для проведения экспертизы. Он указал несколько мест, где якобы похоронил тело, но результаты остались неопределенными. Следователи проверили все возможные версии, но ясности не добавилось.
Родители девушки надеются, что преступник все же раскроет, где спрятал тело их дочери, чтобы они могли наконец похоронить Валентину по-человечески.
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Елена Перлова