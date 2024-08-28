Учительница украла ученика, чтобы заниматься сексом, и избежала тюрьмы

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Учительница из штата Аризона, США, избежала тюремного заключения после того, как забрала к себе сбежавшего из дома 17-летнего школьника и на протяжении пяти месяцев прятала его у себя дома, чтобы заниматься сексом.
Расследование началось в середине февраля, когда 44-летняя Робин Роджерс стала подозреваемой в деле о пропавшем подростке. Полиция несколько раз обращалась к учительнице с вопросами о местонахождении школьника, но она утверждала, что ничего не знает. Об этом сообщает местная газета Today's News-Herald.
Ее ответы вызвали подозрения у правоохранительных органов, которые решили установить наблюдение за ее домом. Вскоре полицейские заметили, как юноша выходит из её жилища. Роджерс была арестована, и в суде она признала свою вину, благодаря чему избежала тюремного срока по первому обвинению.
Тем не менее, Роджерс все еще грозит лишение свободы на срок до одного года. Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением с целью установления доверительных отношений с несовершеннолетним. В ожидании дальнейших судебных разбирательств учительница вышла на свободу под залог.
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Ее ответы вызвали подозрения у правоохранительных органов, которые решили установить наблюдение за ее домом. Вскоре полицейские заметили, как юноша выходит из её жилища. Роджерс была арестована, и в суде она признала свою вину, благодаря чему избежала тюремного срока по первому обвинению.
Тем не менее, Роджерс все еще грозит лишение свободы на срок до одного года. Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением с целью установления доверительных отношений с несовершеннолетним. В ожидании дальнейших судебных разбирательств учительница вышла на свободу под залог.
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Елена Перлова