ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»

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Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.
27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал Олега Киселева и Ирину Рапопорт, бывших топ-менеджеров компании, которых обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, фигуранты, действуя в составе организованной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции с аффилированными юридическими лицами. Ущерб компании оценен как особо крупный.
Олег Киселев, работавший в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал должность заместителя председателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В настоящее время оба находятся за пределами России.
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