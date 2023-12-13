Белгородскому чиновнику оторвало ноги при подрыве автомобиля на мине

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Замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко пострадали при подрыве автомобиля на мине в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.
Уточняется, что в автомобиле вместе с чиновниками находился 49-летний местный житель. Все они были экстренно доставлены в больницу. Однако больше всего досталось Бородаенко. При взрыве ему оторвало ноги.
При этом, издание отмечает, что по одной из версий, автомобиль мог взорваться из-за атаки беспилотника ВСУ.
Напомним, глава региона Вячеслав Гладков ранее заявлял, что в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали.
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При этом, издание отмечает, что по одной из версий, автомобиль мог взорваться из-за атаки беспилотника ВСУ.
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Элина Позднякова