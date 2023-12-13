Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына

В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына

13 декабря 2023, 21:51
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижнем Тагиле ведутся поиски 50-летнего мужчины, который вышел из дома и пропал, оставив в квартире восьмилетнего сына. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на МВД «Нижнетагильское».
Мужчина пропал 10 декабря. Его сын пришел в школу и сообщил о пропаже отца.

«Утром в школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем папа сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. Его сотовый телефон остался дома», — говорится в сообщении.


На время поисков мальчика поместили в социально-реабилитационный центр. Полиция пытается найти мужчину.

Ранее сообщалось, что после двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел.

Читайте также:

Студента, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

В Пермском крае мать спаивала дочь-подростка, чтобы она не уехала из дома
#полиция
#продукты
#мужчина
#мальчик
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородскому чиновнику оторвало ноги при подрыве автомобиля на мине
В результате подрыва автомобиля в Белгородской области пострадали два чиновника
13 декабря 2023, 22:03

Фото: iStock/DarthArt

Замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко пострадали при подрыве автомобиля на мине в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.
Уточняется, что в автомобиле вместе с чиновниками находился 49-летний местный житель. Все они были экстренно доставлены в больницу. Однако больше всего досталось Бородаенко. При взрыве ему оторвало ноги.

При этом, издание отмечает, что по одной из версий, автомобиль мог взорваться из-за атаки беспилотника ВСУ.

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков ранее заявлял, что в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына

На Алтае 49-летнего сотрудника птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб

37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
#автомобиль
#Вячеслав Гладков
#всу
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Киев рискует проиграть»: внезапно прозвучал потенциальный финал конфликта на Украине
WP: главный риск по Украине – не тупик на фронте, а поражение Киева
13 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Киев может проиграть в конфликте с Москвой, что нанесет удар по престижу и авторитету Запада. Об этом пишет европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер.
«Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и ее последствий», – считает автор.

По его словам, судьба Украины находится на волоске по двум причинам: из-за неспособности отвоевать территорию у ВС РФ, а также задержек поставок вооружения из США и Евросоюза.

По словам Хокстедера, у ВСУ заканчивается военная техника, и они могут отупить, покинув свои оборонительные линии. Однако автор отмечает, что окончательный крах украинской армии в ближайшие месяцы маловероятен, но и президент России Владимир Путин настроен долгий конфликт, пишет он, объясняя, что основным преимуществом российского лидера является стратегическое терпение.

Читайте также:

WP: Американского генерала Милли рассмешила просьба Залужного о поставках F-16

Зеленский оправдался за переход ВСУ к обороне

«Марьинка пала»: в ВСУ признали потерю контроля над городом
#сша
#конфликт
#владимир путин
#президент
#переход
#военная всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги
В Гурьевске бомж притворился киллером и вымогал деньги за отказ от контракта
13 декабря 2023, 19:20

Фото: iStock/Artem Zakharov

Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть «контракт» на ее убийство, и выманил у нее деньги за отказ от его исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Сообщается, что 84-летняя женщина пожалела злоумышленника и пустила его пожить в своем доме. После чего он сразу же принялся пугать хозяйку высказываниями о том, что он киллер и должен ее убить.

Однако чтобы этого не произошло, пенсионерка должна была заплатить ему определенную денежную сумму. В результате пожилая женщина испугалась и заплатила преступнику шестьдесят тысяч рублей.

Семья пострадавшей случайно узнала о случившемся и уговорила ее обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, мошенник была неоднократно судим.

Читайте также:

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое

Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
#дело
#мигрант
#семья
#уголовное дело
#пенсионерка
#мошенник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске нашли мертвым 83-летнего пенсионера после двух недель поиска
13 декабря 2023, 19:18

Фото: iStock/Motortion

После двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. О том, что он найден погибшим написали в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск».
«Найден. Погиб», — указано на странице поисковой группы в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел. Причины смерти пенсионера не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Тимура Сулейманова, которого искали 5 месяцев и нашли в петле рядом с Юлдашево, на самом деле убили.
По информации СМИ, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.


Читайте также:

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

В Петербурге пропавший ранее 13-летний подросток выпал из окна и погиб

В Ростовской области таинственно исчезли два рыбака
#соцсети
#женщина
#вконтакте
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
SHOT: стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
13 декабря 2023, 18:54

Фото: iStock/Osobystist

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. У девочки множественные травмы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что происшествие случилось в микрорайоне Энтузиастов. Девочка шла по улице и наткнулась на стаю собак, которые лежали на снегу. Сначала они начали лаять на школьницу, после чего вовсе накинулись на неё.

Прохожий помог спасти ее. Ребенка отвезли в больницу. На данный момент пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области обнаружено тело мужчины с рваными ранами от укусов собак. 

Читайте также:

Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
#происшествие
#девочка
#собаки
#больница
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу
13 декабря 2023, 18:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани, которая пыталась убить свою сестру и племянника кувалдой. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Отмечается, что в июне прошлого года 36-летняя преступница была в гостях у своей сестры в селе Киевском Крымского района. Во время ссоры с ней подсудимая нанесла своей сестре удар в голову с помощью кувалды.

На помощь матери пришел ее пятнадцатилетний сын, злоумышленница стала избивать и его. По факту преступления было заведено уголовное дело.

По результатам медицинского освидетельствования, преступница имеет психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени.

Читайте также:

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
#полиция
#уголовное удар
#сын
#суд
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге контролёр высадил ребёнка на мороз за забытый проездной
13 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку по обращению матери 13-летней девочки. По её словам, контролёр высадил её дочь из автобуса из-за забытого проездного в районе лесополосы, хотя был уже вечер, а на улице стоял мороз.
Девочка ехала в бассейн, и только в салоне автобуса поняла, что забыла проездной билет дома. Она попросила контролёра войти в её положение, но тот настаивал на том, что в данном виде транспорта предусмотрена только бесконтактная оплата проезда, сообщает «Мойка78». В итоге он высадил школьницу из автобуса, хотя на улице было темно и холодно, а дело происходило на окраине города, неподалёку от лесополосы. К счастью, у девочки был с собой телефон и она позвонила родителям. Но ей пришлось 20 минут стоять одной, пока те не приехали за ней.

Мама девочки обратилась в городскую прокуратуру.  Результатом рассмотрения заявления стало возбуждение административного дела о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Контролёр был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Читайте также:

В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил школьницу в метель

В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку

Кондуктор избил военного пенсионера за неоплату проезда
#дело
#билет
#оплата
#коап
#дома
#девочка
#автобус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В приёмной Минтруда нашли подозрительную коробку
13 декабря 2023, 17:44

Фото: iStock/artolympic

Подозрительная коробка обнаружена в приемном кабинете Минтруда в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
В ведомство были вызваны саперы и правоохранители. 
 
Пластиковая коробка не имела проводов и не издавала каких-либо звуков, однако бдительные сотрудники решили удостовериться, что в ней не заложено взрывное устройство. 
 
Специалисты исключили попытку минирования после осмотра содержимого коробки. 
 
Прежде сообщалось, что взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован правоохранителями как теракт. Напомним, инцидент произошел 29 ноября. Во время следования состава по тоннелю, загорелась одна из цистерн. Виновник взрыва был задержан. Им оказался гражданин Белоруссии, который действовал по заданию украинских спецслужб.    

Читайте также:

Губернатор Гладков: Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородское село

В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

ФСБ РФ раскрыла украинскую агентурную сеть, действовавшую в Крыму
#взрыв
#теракт
#минтруд
#москва
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
13 декабря 2023, 17:36

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса нашли юношу, который несколько часов не мог выйти из леса. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился человек, который, возвращаясь домой от подруги, решил пойти коротким путём из деревни Золотилово в посёлок Мостовик через лес и заблудился.
«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с 17-летним парнем по телефону. Юноша был не местный и не мог объяснить, где находится. Ситуация осложнилась тем, что его мобильный телефон быстро разрядился на морозе и выключился», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
Работники противопожарно-спасательной службы, преодолевая сугробы, прочесали лес. Подавая звуковые сигналы, они работали на отклик. Через полчаса спасатели обнаружили потерявшегося молодого человека и вывели его из лесного плена. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Читайте также:

Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку

Заблудившихся в лесу мужчин спасли сотрудники Мособлпожспаспаса

Подмосковные огнеборцы вытащили из пожара пять кошек и собаку
 
#мособлпожспас
#безопасность
#московская область
#подмосковье
#лес
#сергиев посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф