В Нижнем Тагиле мужчина вышел из дома и пропал, оставив дома маленького сына

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В Нижнем Тагиле ведутся поиски 50-летнего мужчины, который вышел из дома и пропал, оставив в квартире восьмилетнего сына. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на МВД «Нижнетагильское».
Мужчина пропал 10 декабря. Его сын пришел в школу и сообщил о пропаже отца.
На время поисков мальчика поместили в социально-реабилитационный центр. Полиция пытается найти мужчину.
Ранее сообщалось, что после двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел.
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«Утром в школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем папа сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. Его сотовый телефон остался дома», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после двух недель поиска в Челябинске нашли тело 83-летнего пенсионера Шамгуна Муртазина. 1 декабря пожилой мужчина отправился со своей женой в администрацию Калининского района. Там их ждали, чтобы поздравить с 60-летием совместной жизни. По дороге женщина отвлеклась и потеряла мужа. Мужчина страдал деменцией. С тех пор его никто не видел.
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Элина Позднякова