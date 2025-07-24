На Камчатке пьяный житель со змеей приехал в ГАИ и пожаловался на лишение прав
На Камчатке пьяный житель со своей домашней змеей приехал в отдел ГАИ на своем автомобиле, где пожаловался на лишение прав. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Как оказалось, уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в пять раз. В отдел 63-летний мужчина явился на автомобиле.
«Как только он припарковался, находящиеся рядом инспекторы ДПС сразу заметили признаки опьянения у водителя», — рассказали в ведомстве.
С собой житель взял своего домашнего питомца — змею. Уже в отделе он пожаловался на то, что ранее его лишили водительских прав. За содеянное его отстранили от управления и составили протокол. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. В отношении мужчины было применено административное задержание.
Змея жителя находится дома. В ГАИ отметили, что с ней все в порядке.