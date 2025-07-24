На Камчатке пьяный житель со змеей приехал в ГАИ и пожаловался на лишение прав

24 июля 2025, 05:19

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

На Камчатке пьяный житель со своей домашней змеей приехал в отдел ГАИ на своем автомобиле, где пожаловался на лишение прав. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.





Как оказалось, уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в пять раз. В отдел 63-летний мужчина явился на автомобиле.





«Как только он припарковался, находящиеся рядом инспекторы ДПС сразу заметили признаки опьянения у водителя», — рассказали в ведомстве.