В США арестована учительница за совращение школьника
В американском штате Аризона была арестована 38-летняя учительница за совращение школьника. Об этом сообщает KGUN-TV.
Зана Хортон является преподавателем в государственной школе Berean Academy в городе Сьерра-Виста. Ее арестовали 21 июля за совращение ученика. Как оказалось, о романе правоохранителям рассказали в центре содержания малолетних преступников в Финиксе.
Следствие в отношении Хортон шло месяц. Детективам удалось получить доступ к перепискам, в которых описывались сексуальные отношения Заны с учеником. После этого ее сразу уволили из школы. Хортон предъявлено обвинение за совращение несовершеннолетнего.
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