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Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании

Daily Mail: британец умер во время мальчишника в Испании
Фото: iStock/ bernardbodo

Фото: iStock/ bernardbodo

Британский турист поехал на мальчишник в Испанию и не выжил во время бурной ночи, сообщила газета Daily Mail.
29-летний Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с папой и товарищами 22 марта. Вдруг он потерял сознание и упал с высокого стула. Очевидцы события и врачи предпринимали попытки реанимировать его более часа, однако мужчина скончался на месте происшествия.

Уточнялось, что в мае Оливер должен был заключить брак со своей девушку Пейдж Уайтли. Вместе с тем у покойного остался маленький сын.

«Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным. Когда люди приходят сюда, они обо всем забывают, много пьют, принимают много веществ и могут увлечься, им нужно стараться избегать этого», — делился аргентинец Гастон, который трудится в Бенидорме с 16 лет.

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Белорус устроил серию ДТП и пробежался голым по трассе в Польше
15 апреля 2025, 20:04

Фото: iStock/Ivan Mezhui

Гражданин Белоруссии стал виновником серии ДТП в Польше, после чего забрался на крышу автомобиля, разделся и начал голым бегать по трассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения дежурной службы полиции Варшавы.
Отмечается, что мужчина сначала устроил несколько дорожных происшествий, повредив три автомобиля, после чего попытался скрыться с места происшествия, зацепившись за проезжающий мимо грузовик. Затем он снял с себя всю одежду и попытался сбежать.

Очевидцы оперативно скрутили нарушителя и передали его полицейским. Теперь белорусу предстоит пройти проверку на возможное употребление наркотических веществ.

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Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании
#польша
#белоруссия
#грузовик
#мужчина
#происшествия
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#наркотики
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Журналистов Reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**
В Москве суд осудил журналистов Reuters, AP и Sota Vision* на пять лет
15 апреля 2025, 19:20

Фото: iStock/Zolnierek

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам шести месяцем лишения свободы журналистов агентств Reuters, Associated Press и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК)**. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что на скамье подсудимых находились журналисты издания Sota Vision* Артём Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Reuters Константин Габов и видеожурналист, сотрудничавший с Associated Press, Сергей Карелин.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил суд вынести приговор о лишении свободы на пять лет и одиннадцать месяцев. Разбирательство проходило в закрытом формате.

Журналистов обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.

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*организация признана Минюстом РФ иноагентом
**организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
***признан иноагентом
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#россия
#москва
#экстремизм
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Петербуржец приставил пистолет ко лбу несовершеннолетней за отказ выпить с ним пиво
15 апреля 2025, 18:45

Фото: iStock/ Evgenii Palitsyn

В Санкт-Петербурге мужчина приставил пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы одного из ресторанов быстрого питания в торговом центре «Лондон Молл‭» за отказ пойти к нему домой выпить пива, сообщил телеканал 78.ru.
Все случилось недалеко от торгового центра, который расположен на улице Коллонтай. Петербуржец стал настойчиво предлагать несовершеннолетней пойти выпить с ним пива, а после того, как девушка отказала, приставил к ее голове что-то, похожее на пистолет. Потом он объявил, что пошутил, и ушел.

Полицейские задержали петербуржца. Им оказался безработный 66-летний житель Невского района. В скором времени мужчину передадут следственным органам для проведения процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать.

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Убитый 15-летней дочерью москвич избивал её и имел проблемы с наркотиками
15 апреля 2025, 15:32

Фото: iStock/Paul Gorvett

Убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать. Лишь после этого она пару раз упомянула о плохом отношении со стороны родителя.

Одна из подруг школьницы также отметила, что с матерью у девочки были хорошие отношения, а вот с отцом они не ладили и часто ссорились дома. Недавно отец снова поднял руку на дочь.

Несмотря на то, что Алиса закрытый ребёнок, все учащиеся, даже новенькие, знали о проблемах в её семье.

Несколько детей даже подтвердили, что у её отца также были проблемы с наркотиками, и девочка хотела сдать его в полицию при первом удобном случае.

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В Выборге подросток после знакомства в сети с девочкой совершил поджог на железной дороге
В Выборге мошенники заставили подростка совершить поджог на железной дороге
15 апреля 2025, 14:23

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Выборге полиция задержала 14-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Отмечается, что молодой человек по заданию телефонных мошенников совершил поджог электрообогрева стрелочного перевода на перегоне Выборг – Пригородная.

В ходе допроса задержанный рассказал, что в интернете познакомился с девочкой, которая попросила прислать ей данные о его местонахождении. После этого с мальчиком связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал угрожать возбуждением уголовного дело за отправку геоданных. Под давлением со стороны мужчины юноша согласился пойти на преступление.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта.

Ранее по схожей схеме развели 13-летнего подростка, который совершил поджог в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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