Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании

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Британский турист поехал на мальчишник в Испанию и не выжил во время бурной ночи, сообщила газета Daily Mail.
29-летний Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с папой и товарищами 22 марта. Вдруг он потерял сознание и упал с высокого стула. Очевидцы события и врачи предпринимали попытки реанимировать его более часа, однако мужчина скончался на месте происшествия.
Уточнялось, что в мае Оливер должен был заключить брак со своей девушку Пейдж Уайтли. Вместе с тем у покойного остался маленький сын.
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Уточнялось, что в мае Оливер должен был заключить брак со своей девушку Пейдж Уайтли. Вместе с тем у покойного остался маленький сын.
«Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным. Когда люди приходят сюда, они обо всем забывают, много пьют, принимают много веществ и могут увлечься, им нужно стараться избегать этого», — делился аргентинец Гастон, который трудится в Бенидорме с 16 лет.
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Ольга Енгалычева