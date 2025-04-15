В Выборге подросток после знакомства в сети с девочкой совершил поджог на железной дороге

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В Выборге полиция задержала 14-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Отмечается, что молодой человек по заданию телефонных мошенников совершил поджог электрообогрева стрелочного перевода на перегоне Выборг – Пригородная.
В ходе допроса задержанный рассказал, что в интернете познакомился с девочкой, которая попросила прислать ей данные о его местонахождении. После этого с мальчиком связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал угрожать возбуждением уголовного дело за отправку геоданных. Под давлением со стороны мужчины юноша согласился пойти на преступление.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта.
Ранее по схожей схеме развели 13-летнего подростка, который совершил поджог в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе допроса задержанный рассказал, что в интернете познакомился с девочкой, которая попросила прислать ей данные о его местонахождении. После этого с мальчиком связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал угрожать возбуждением уголовного дело за отправку геоданных. Под давлением со стороны мужчины юноша согласился пойти на преступление.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта.
Ранее по схожей схеме развели 13-летнего подростка, который совершил поджог в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова