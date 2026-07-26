При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста-иностранца, ещё четверых ищут
На Эльбрусе во время спуска погибли два альпиниста. Поиски ещё четырех участников группы продолжаются, сообщили в канале «Следком КБР» на платформе MAX.
Согласно материалу, 25 июля группа из семи человек совершала восхождение на гору. Один из альпинистов сумел спуститься самостоятельно и рассказал, что двоим товарищам стало плохо на высоте 5100 метров. По имеющейся информации, они скончались. Судьба ещё четверых альпинистов остаётся неизвестной, их ищут спасатели.
В пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии подчеркнули, что организована доследственная проверка по факту случившегося, по её итогам будет принято процессуальное решение. Предварительно, погибшие участники группы — иностранцы. Они приехали из Боснии и Герцеговины, уточняет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
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