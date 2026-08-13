В Уфе жительница дома пригрозила альпинисту перерезать страховочные веревки
Промышленный альпинист Рафаэль рассказал, что во время ремонта фасада дома в Уфе хозяйка одной из квартир попыталась столкнуть его с окна и пригрозила перерезать страховочные стропы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам рабочего, коммунальные службы поручили ему реставрацию здания. Во время работ он оказался у окна пенсионерки и оперся ногами о раму.
Женщину возмутило появление незнакомого человека за стеклом. Она заявила, что не нанимала альпиниста, потребовала уйти и пригрозила вызвать полицию. Жительница дома собиралась обвинить мужчину в попытке проникнуть в квартиру.
Конфликт обострился после угрозы обрезать веревки, на которых держался Рафаэль. Альпинист назвал ситуацию опасной для жизни.
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