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В Уфе жительница дома пригрозила альпинисту перерезать страховочные веревки

Фото: iStock/Anton Skripachev

Промышленный альпинист Рафаэль рассказал, что во время ремонта фасада дома в Уфе хозяйка одной из квартир попыталась столкнуть его с окна и пригрозила перерезать страховочные стропы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По словам рабочего, коммунальные службы поручили ему реставрацию здания. Во время работ он оказался у окна пенсионерки и оперся ногами о раму.

Женщину возмутило появление незнакомого человека за стеклом. Она заявила, что не нанимала альпиниста, потребовала уйти и пригрозила вызвать полицию. Жительница дома собиралась обвинить мужчину в попытке проникнуть в квартиру.

Конфликт обострился после угрозы обрезать веревки, на которых держался Рафаэль. Альпинист назвал ситуацию опасной для жизни.

Дарья Осипова

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