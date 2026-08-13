В Уфе жительница дома пригрозила альпинисту перерезать страховочные веревки

13 августа 2026, 11:10

Фото: iStock/Anton Skripachev

Промышленный альпинист Рафаэль рассказал, что во время ремонта фасада дома в Уфе хозяйка одной из квартир попыталась столкнуть его с окна и пригрозила перерезать страховочные стропы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.