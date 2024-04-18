Белорусские силовики задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

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В Белоруссии правоохранители задержали местного жителя. Он настойчиво пытался вступить в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы воевать против России.
Теперь ему грозит суд, сообщается на официальном сайте Следственного комитета союзного государства. По данным ведомства, 38-летний уроженец Марьиной Горки в Минской области намеревался стать наёмником в ВСУ. Отмечается, что с самого начала специальной военной операции он пристально следил за ходом боевых действий на Украине и искал возможность принять в них участие на стороне ВСУ.
В марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечён к административной ответственности. Затем он обратился в посольство Украины с просьбой принять его на службу в качестве добровольца военного ведомства, но ему отказали из-за отсутствия украинского гражданства.
После этого он написал в специальный чат-бот в Телеграм и дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, а также интересовался, как получить гражданство Украины. В качестве платы за получение гражданства его собеседник предлагал ему подрыв железнодорожных путей. Затем мужчина снова пытался пробраться на Украину, на этот раз через Польшу, и опять неудачно. Наконец его задержали сотрудники белорусского МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании». Фигурант заключён под стражу.
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В марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечён к административной ответственности. Затем он обратился в посольство Украины с просьбой принять его на службу в качестве добровольца военного ведомства, но ему отказали из-за отсутствия украинского гражданства.
После этого он написал в специальный чат-бот в Телеграм и дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, а также интересовался, как получить гражданство Украины. В качестве платы за получение гражданства его собеседник предлагал ему подрыв железнодорожных путей. Затем мужчина снова пытался пробраться на Украину, на этот раз через Польшу, и опять неудачно. Наконец его задержали сотрудники белорусского МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании». Фигурант заключён под стражу.
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Александр Бойцов