Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ

Видео: официальный Telegram-канал Генпрокуратуры России
Пособник украинских военных преступников предстанет перед судом. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
По информации источника, в сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ. С его помощью подразделения украинской армии спланировали нападение и обстреляли территорию Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, где находились пятнадцать человек.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.
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Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.
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Екатерина Коршунова