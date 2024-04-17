В Томской области задержали финансировавших ВСУ местных жителей

Видео: УФСБ РФ по Томской области
Двоих жителей Томской области задержали за государственную измену. Об этом пресс-служба УФСБ России по региону сообщила в беседе с ТАСС.
Ведомством было установлено, что граждане перечисляли деньги на нужды украинской армии.
Следственное управление УФСБ по Томской области возбудило уголовные дела по статье о государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное тюремное заключение.
В настоящее время служба безопасности закрепляет доказательную базу, устанавливает иные факты противоправной деятельности задержанных, а также выявляет иных возможных причастных лиц.
В отношении россиян, обвиняемых в финансировании ВСУ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственное управление УФСБ по Томской области возбудило уголовные дела по статье о государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное тюремное заключение.
В настоящее время служба безопасности закрепляет доказательную базу, устанавливает иные факты противоправной деятельности задержанных, а также выявляет иных возможных причастных лиц.
В отношении россиян, обвиняемых в финансировании ВСУ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Анастасия Чинкова