Пропавший на Аибге альпинист предварительно погиб после четвёртой ночи в горах
Поиски альпиниста, пропавшего на хребте Аибга в Краснодарском крае, продолжаются, однако спасатели оценивают его шансы на выживание как минимальные. По предварительной информации, мужчина провёл четвёртую ночь в горах без необходимого снаряжения и провизии. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».
В течение дня спасательные подразделения, включая отряд «Кубань-Спас», проводили обследование труднодоступного района Гребень Подково. Поиски ведутся на обширной территории со сложным рельефом.
Накануне специалисты осматривали массив между реками 1-й и 2-й Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова. В операции задействованы 21 человек и четыре единицы техники. На данный момент обнаружить какие-либо следы 58-летнего Сергея Мельникова, включая признаки организации ночлега или личные вещи, не удалось.
Поиски затрудняют дождь, туман и низкая облачность, которые продержатся ещё несколько дней. Также у пропавшего были проблемы со здоровьем, хотя перед выходом он не жаловался на самочувствие.
