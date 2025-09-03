Пропавший на Аибге альпинист предварительно погиб после четвёртой ночи в горах

03 сентября 2025, 13:46

В горах Аибга ищут альпиниста, пропавшего без вести среди скал и тумана

Фото: Istock/Rawpixel

Поиски альпиниста, пропавшего на хребте Аибга в Краснодарском крае, продолжаются, однако спасатели оценивают его шансы на выживание как минимальные. По предварительной информации, мужчина провёл четвёртую ночь в горах без необходимого снаряжения и провизии. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».