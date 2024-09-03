Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
ДТП с участием бензовоза, грузовика и эвакуатора произошло на 187 километре трассы «Нева» в Тверской области, передает «Автодор» в Telegram-канале. Как уточнили в МЧС, транспортные средства загорелись, движение в сторону Питера перекрыто. Для объезда организовали съезд на 147-й километр трассы М-10.
Погиб водитель бензовоза, другие участники аварии не пострадали, огонь потушен.
В соцсетях можно увидеть кадры с места ДТП, где видно, что пламя охватило несколько машин, а над дорогой клубы густого черного дыма.
До этого произошло ДТП в Новой Москве с участием автобуса и грузовика. Два человека пострадали, один погиб.
Читайте также:
Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке
Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
В соцсетях можно увидеть кадры с места ДТП, где видно, что пламя охватило несколько машин, а над дорогой клубы густого черного дыма.
До этого произошло ДТП в Новой Москве с участием автобуса и грузовика. Два человека пострадали, один погиб.
Читайте также:
Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке
Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
Никита Кротов