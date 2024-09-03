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Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью

03 сентября 2024, 20:39
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

ДТП с участием бензовоза, грузовика и эвакуатора произошло на 187 километре трассы «Нева» в Тверской области, передает «Автодор» в Telegram-канале. Как уточнили в МЧС, транспортные средства загорелись, движение в сторону Питера перекрыто. Для объезда организовали съезд на 147-й километр трассы М-10.
Погиб водитель бензовоза, другие участники аварии не пострадали, огонь потушен.

В соцсетях можно увидеть кадры с места ДТП, где видно, что пламя охватило несколько машин, а над дорогой клубы густого черного дыма.



До этого произошло ДТП в Новой Москве с участием автобуса и грузовика. Два человека пострадали, один погиб.

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#россия
#тверская область
#дтп
#смерть
#автодор
#новости
Дело погибшего из-за батарейки ребенка на контроле прокуратуры Кубани
03 сентября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Zerbor

Следствие по делу о смерти полугодовалого малыша в Детской краевой клинической больнице после проглоченной им батарейки находится на контроле прокуратуры Краснодарского края передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в регионе.
«Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль проверку, организованную СК», — прокомментировали там.
Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось о смерти проглотившего батарейку полугодовалого ребенка. Как отметил автор поста, малыша осмотрели сочинские врачи, а затем прооперировали, вытащив посторонний предмет.

Позже провели эндоскопию, после чего ребенок попал в реанимацию, поскольку началось кровотечение. Он скончался на операционном столе через три дня.

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#россия
#краснодарский край
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#уголовное дело
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#новости
#смерть
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В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
03 сентября 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Шатура ликвидировали торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Туголесском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Туголесский Бор система видеомониторинга обнаружила возгорание на площади 0.5 га. На место направили более 50 человек личного состава лесопожарных формирований и свыше 20 единиц техники. Позже площадь возгорания из-за ветра увеличилась до 0,7 га. Чтобы ликвидировать огонь, потребовалось 9,5 часов», – рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
Там пояснили, что загорелся торфяной слой. Причиной ЧП стали действия человека.

Сотрудники лесной охраны опрашивают возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы, чтобы установить виновных.

В региональном Комлесхозе напомнили об административной и уголовной ответственность за поджог, приведший к лесному пожару. Для физических лиц это штраф в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

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#пожар
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#подмосковье
#московская область
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Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке
03 сентября 2024, 20:04

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

По делу о получении взятки арестован на два месяца замкомандующего ЛенВО Валерий Муминджанов, сообщает Readovka. Уточняется, что фигурант свою вину не признал и сейчас является подозреваемым. По информации следователей, военный получил взятку в 20 миллионов рублей, оказывая содействие одной организации, чтобы та получила контракт в полтора миллиарда на поставку обмундирования в российские войска.
Как уточняли в Следкоме, сейчас проверяют, законно ли приобретена собственность, принадлежащая Муминджанову и его семье. Речь идет о недвижимости в Воронеже и Москве.

Ранее сообщалось, как пятилетний житель Подмосковья помог пожарным потушить возгорание.

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#россия
#суд
#новости
#уголовное дело
#взятка
#криминал
#военные
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Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
03 сентября 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пятилетний мальчик по имени Гордей помог вовремя потушить пожар. ЧП произошло на участке частного дома в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Ребёнок шёл с бабушкой в магазин и заметил на соседней улице плотный дым и огонь. Он сказал бабушке, что нужно поскорее сообщить об этом в пожарно-спасательную часть, которая была расположена в 50 метрах от них. Женщина ответила, что не может идти быстро. Тогда Гордей один побежал вперёд и сообщил огнеборцам о пожаре. Дежурный караул 270-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса выехал на место происшествия», – рассказали в экстренной службе.
В это время хозяева дома пытались самостоятельно тушить возгорание, но справиться с пламенем не получилось, и они решили позвонить в службу 112.
«Огнеборцы приехали в тот самый момент, когда хозяин вызывал помощь по телефону. Работники противопожарно-спасательной службы увидели, что горит гараж по всей площади. Была угроза распространения огня на жилой дом и второй гараж. Пожарные оперативно приступили к тушению, но огонь успел перекинуться на стоящие рядом строения», – отметили в пресс-службе.
Тогда для защиты гаража и дома была развёрнута дополнительная рукавная линия. Вскоре огнеборцам удалось справиться с пламенем. Таким образом, благодаря Гордею пожарные оказались на месте ЧП раньше и предотвратили дальнейшее распространение огня.

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#пожарные
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«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
03 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock / gorodenkoff

В Самарской области 17-летняя девочка за сутки буквально «сгорела» от менингита на руках у родителей.
Как проявилась и протекала смертельная болезнь у 17-летней Арины, рассказывает редакция «Радио 1».

Как проявилась болезнь

Днем 13 августа 17-лнтняя Арина почувствовала себя плохо. Родители измерили температуру у дочери, градусник показал 37,5. Было 17:00. Буквально за 10 минут температура девочки выросла до 40,3 градусов и ей вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сделали подростку укол с жаропонижающим и посоветовали не ехать в больницу, а оставаться дома и ждать, пока состояние девочки стабилизируется. И действительно, спустя короткое время, Арине стало намного лучше, проснулся аппетит. Но уже к ночи температура вновь поднялась до 39 градусов и девочку вырвало. Арина начала жаловаться на сильные боли во всем теле, тогда семья собралась и поехала в больницу. Часы показывали полночь.

«Все хорошо, анализы в норме»

В больнице девочку осмотрел дежурный педиатр и не заметил ничего серьезного. Также в приемном отделении у пациентки взяли все необходимые анализы, которые оказались в норме. Госпитализировать больную не стали и отправили лечиться домой, сделав очередной жаропонижающий укол. Уже там мать девушки заметила появившееся на руке дочери пятно, но врач пояснила, что это лишь последствие высокой температуры. В 02:00 семья поехала домой, уже тогда Арина передвигалась с трудом, боли в теле усилились.
Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Дома мать заметила, что пятно на руке Арины стало увеличиваться и становиться все ярче, на теле начали появляться новые пятна. Тогда женщина вновь вызвала скорую помощь.

Врачи не смогли поставить диагноз

Женщина настояла, чтобы дочь госпитализировали. Уже к этому времени не могла девочка передвигаться самостоятельно и с четвертого этажа спускалась с помощью отца и медбрата. Больной поставили очередной жаропонижающий укол, от которого состояние Арины улучшилось, но через короткое время она вновь начала жаловаться на сильнейшие боли, плакала и говорила, что хочет спать. Тем временем пятна покрывали уже все тело и лицо девочки.

«Я умоляла врачей сделать что-нибудь, не понимала, почему они теряют время. Потом приняли решение положить ее в реанимацию. После этого врач периодически приходил, говорил, что взяли анализы, все хорошо, температуру снизили до 37,9 °C», — рассказала мама Арины в беседе с ИА sovainfo.ru.
Утром 14 августа врачи приняли решение отправить пациентку в Самару на вертолете санавиации. Заведующая реанимацией тогда объяснила родителям, что пятен становится все больше, но врачи так и не могут разобраться, что происходит с Ариной.

«Надежды нет никакой – жить осталось шесть часов»

В 11.00 прибыли инфекционисты из Самары. Через полчаса они поставили страшный диагноз — менингококковая инфекция. Тогда доктор сказал родителям, что надежды на выздоровление нет, а с таким диагнозом живут не более шести часов. К тому моменту у Арины уже начали отказывать органы. Женщина собралась в реанимацию к дочери, пока ей искали бахилы, произошло страшное: у Арины остановилось сердце. В 17.20 девочка умерла. Вскрытие поставленный диагноз подтвердило.

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Смерть была не напрастна

Через несколько часов после смерти Арины у ее подруги начали проявляться похожие симптомы, однако девочку удалось спасти, так как вовремя начали необходимое лечение.

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#педиатр
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В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве
03 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Rawf8

На двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД России завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Уточняется, что все трое подозреваются в совершении мошенничества. Следствие считает, что не позднее 7 августа фигуранты сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, могут сократить срок их пребывания в России. Они получили от мигрантов 80 тысяч рублей, однако на сроке пребывания их на территории РФ не отразилось, так как подозреваемые таких полномочий не имели.

При обысках у всех троих были обнаружены предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

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В КБР от кишечной инфекции пострадали более 200 человек
В КБР от кишечной инфекции пострадали 212 человек
03 сентября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Больше двух сотен человек пострадали из-за кишечной инфекции и обратились к медикам в Кабардино-Балкарии, передает республиканская прокуратура.
«Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, один колледж», — сообщили в ведомстве.
До этого в региональном Минздраве информировали, что в результате вспышки острой кишечной инфекции в Баксане КБР были госпитализированы 70 человек.

Перед этим была информация, что в Москве были задержаны три школьника за обсуждение школы в чате.

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#болезни
#медицина
#новости
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В Москве задержали троих школьников за обсуждение взрыва школы в чате
03 сентября 2024, 18:11

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве задержали троих девятиклассников, которые обсуждали в чате взрыв в школе. При этом один парень пытался сделать бомбу. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, три одноклассника не сильно были рады началу учебного года и выражали свое недовольство в школьном чате. Один в шутку отправил другому фото футляра в виде боевой гранаты. Ученик шутку оценил и предложил принести муляж гранаты на линейку, чтобы сорвать уроки. К обсуждениям присоединился и третий подросток, отправив фото того, как он пытается смастерить взрывчатку в гараже. Его окружали канистры с неизвестным веществом, странные емкости и бутылка водки. Вместе с этим фото он отправил сообщение: «Школе придет конец». На что другой одноклассник ответил: «Ты ещё не знаешь, что я принесу, будет сюрприз».

Сообщения заметил учитель, передал информацию директору, последний обратился в полицию. Подростковой перепиской занялся отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Оказалось, что один школьник просто пошутил, а вот второй действительно интересовался информацией о создании взрывчатки и экспериментировал в гараже, но взрывать школу все-таки не собирался, а фото прислал для поддержания беседы.

Подростков задержали и допросили, а также направили запрос на проверку в органы опеки. В гараже устроили обыск. Кроме того, с ребятами провели воспитательную беседу.

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Для командира ВСУ Храпача запросили заочное пожизненное лишение свободы
Обвинение попросило заочный пожизненный срок для командира ВСУ Храпача
03 сентября 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

К пожизненному лишению свободы гособвинитель попросил заочно приговорить командира боевиков ВСУ полковника Дмитрия Храпача пишет РИА Новости, со ссылкой на судебное слушание во Втором западном окружном военном суде.
«Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор.

Как указала сторона обвинения, фигурант для устрашения гражданских и дестабилизации деятельности госорганов приказывал бить по местам расположения пунктов войсковых частей под Белгородом, которые не участвовали в спецоперации.

В уголовном деле говорится о четырех ударах такого рода. Действия Храпача нанесли ущерб Минобороны России, а также привели к ранениям и смертям.

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#россия
#суд
#всу
#уголовное дело
#криминал
#новости
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