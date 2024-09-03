Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пятилетний мальчик по имени Гордей помог вовремя потушить пожар. ЧП произошло на участке частного дома в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Ребёнок шёл с бабушкой в магазин и заметил на соседней улице плотный дым и огонь. Он сказал бабушке, что нужно поскорее сообщить об этом в пожарно-спасательную часть, которая была расположена в 50 метрах от них. Женщина ответила, что не может идти быстро. Тогда Гордей один побежал вперёд и сообщил огнеборцам о пожаре. Дежурный караул 270-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса выехал на место происшествия», – рассказали в экстренной службе.В это время хозяева дома пытались самостоятельно тушить возгорание, но справиться с пламенем не получилось, и они решили позвонить в службу 112.
«Огнеборцы приехали в тот самый момент, когда хозяин вызывал помощь по телефону. Работники противопожарно-спасательной службы увидели, что горит гараж по всей площади. Была угроза распространения огня на жилой дом и второй гараж. Пожарные оперативно приступили к тушению, но огонь успел перекинуться на стоящие рядом строения», – отметили в пресс-службе.Тогда для защиты гаража и дома была развёрнута дополнительная рукавная линия. Вскоре огнеборцам удалось справиться с пламенем. Таким образом, благодаря Гордею пожарные оказались на месте ЧП раньше и предотвратили дальнейшее распространение огня.
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