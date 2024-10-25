Бензовоз и грузовик столкнулись на трассе под Тверью, вспыхнул сильный пожар

ДТП на трассе М-11 «Нева» (Фото: МЧС России)
В Тверской области на трассе М-11 «Нева» столкнулись и загорелись два грузовика. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на 272 километре трассы М-11 «Нева» в районе деревни Заболотье под Тверью. Бензовоз столкнулся с грузовиком, в результате чего вспыхнул сильный пожар. Движение в обе стороны перекрыто. Автомобилисты могут воспользоваться объездным путём по трассе М-10.
По предварительной версии, в результате ДТП пострадал один человек. Информация уточняется.
На месте происшествия работают 28 специалистов и семь единиц техники МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и Газель. В результате этой аварии никто не пострадал. Тогда были задействованы восемь специалистов МЧС и две единицы техники.
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По предварительной версии, в результате ДТП пострадал один человек. Информация уточняется.
На месте происшествия работают 28 специалистов и семь единиц техники МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и Газель. В результате этой аварии никто не пострадал. Тогда были задействованы восемь специалистов МЧС и две единицы техники.
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Анастасия Чинкова