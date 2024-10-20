В Москве горит сталинская высотка на Красных воротах

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Пожар вспыхнул в сталинской высотке на Красных воротах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло на крыше 10-этажного крыла здания на Садовой-Спасской улице.
Очевидцы сообщают, что открытое пламя видно с улицы. В районе здания ощущается сильный запах гари. К месту происшествия съехались несколько пожарных машин и скорых.
Одной из предполагаемых причин возгорания могли стать ремонтные работы, которые проводились в здании в последнее время.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным на 20:45 открытый огонь ликвидирован. Специалисты экстренных служб продолжают находиться на месте ЧП.
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Очевидцы сообщают, что открытое пламя видно с улицы. В районе здания ощущается сильный запах гари. К месту происшествия съехались несколько пожарных машин и скорых.
Одной из предполагаемых причин возгорания могли стать ремонтные работы, которые проводились в здании в последнее время.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным на 20:45 открытый огонь ликвидирован. Специалисты экстренных служб продолжают находиться на месте ЧП.
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Анастасия Чинкова