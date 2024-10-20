В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

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Трое детей погибли при пожаре в доме в поселке Демидовка Тульской области. О происшествии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. На месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники», – отмечается в публикации.
Ранее 77 человек были эвакуированы после пожара в реабилитационном центре в Тюмени. В результате пожара пострадали шесть человек. Пострадавшие были доставлены в больницу. На тушение пожара, площадь которого составила 25 квадратных метров, были направлены 42 специалиста и 12 единиц техники от МЧС России.
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Александр Климов