Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области — видео

Фото: пресс-служба МЧС РФ
В посёлке Ручей Ковровского района Владимирской области полыхает сильный пожар в производственном здании предприятия по изготовлению дверей. Огонь распространился уже на площади в 2,4 тысячи квадратных метров.
Возгорание возникло ранним утром, сообщает пресс-служба МЧС в официальном телеграм-канале. На месте работают 31 боец местной пожарно-спасательной части и 11 единиц специальной техники. Пока локализовать пожар не удаётся. Обсуждается вопрос о применении пожарного вертолёта МЧС.
По предварительным данным, пострадавших от огня и задымления нет, но информация ещё требует уточнения. Причины возникновения возгорания будут установлены специалистами и правоохранителями в ходе пожарно-технической экспертизы, которая будет назначена после того, как сотрудники МЧС справятся с огнём.
Читайте также:
В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми
При пожаре в отеле Антальи в Турции пострадали трое россиян
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
Александр Бойцов