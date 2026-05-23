Ребенок погиб в ДТП с питбайком в российском регионе

23 мая 2026, 22:02

РИА Новости: ДТП с питбайком унесло жизнь ребенка в ДНР

На трассе в ДНР произошло столкновение питбайка с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб 12-летний пассажир мотоцикла, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.





Пострадавшего водителя питбайка, 16-летнего подростка госпитализировали. У него диагноз «сотрясение головного мозга» и множественными ссадинами.



В другом инциденте, произошедшем в Москве на улице Окской у дома №18, столкнулись два легковых автомобиля. По данным информированного источника, после удара одна из машин вылетела на остановку общественного транспорта.



В аварии пострадали три человека. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.



