Лобовое ДТП произошло в Ленобласти, есть погибшие

Два человека погибли при лобовом ДТП в Лужском районе Ленобласти
На 157-м километре трассы Е-95 произошло лобовое столкновение автомобилей Ford и Suzuki. В результате аварии два человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
После удара Ford съехал в кювет. Оба водителя скончались на месте. Спасатели ГКУ «Леноблпожспас» деблокировали тела погибших.
Пассажирку автомобиля Suzuki осмотрели медики скорой помощи. Её жизни ничего не угрожает.
В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать опасных манёвров и ни в коем случае не выезжать на встречную полосу. Ремни безопасности обязательны для всех пассажиров.
