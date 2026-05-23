Лобовое ДТП произошло в Ленобласти, есть погибшие

23 мая 2026, 22:31

Два человека погибли при лобовом ДТП в Лужском районе Ленобласти

На 157-м километре трассы Е-95 произошло лобовое столкновение автомобилей Ford и Suzuki. В результате аварии два человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.