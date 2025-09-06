Берег в Анапе покрылся толстым слоем зеленой массы

06 сентября 2025, 19:10

Побережье Центрального пляжа в Анапе покрылось толстым слоем водорослей

Фото: iStock/kornyeyeva

Побережье Центрального пляжа Анапы покрылось толстым слоем камки, из-за чего прибрежные воды окрасились в интенсивный зеленый оттенок. Об этом сообщает 93.RU.





Однако массовое скопление растительности не отталкивает немногочисленных отдыхающих. Некоторые из них продолжают купаться, никак не обращая внимания на водоросли вблизи берегов.



Одна из туристок заявила, что камка обладает полезными свойствами и раньше ей даже натирались. Женщина также отметила, что подобная картина здесь наблюдалась и пару десятилетий назад.

«Это полезно, природа! Я когда сюда отдыхать ездила еще 20 лет назад, тут было черное все, а бабки стояли, натирались, говорили, что натуральное зато», — сказала собеседница издания.